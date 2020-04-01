بجانب كورونا.. احذر 3 أمراض منتشرة الآن

بجانب فيروس كورونا المنتشر في دول العالم، توجد بعض الأمراض التي تصيب الأشخاص في هذا الموسم، منها الحصبة والجدري المائي والجيوب الأنفية، ولكل منها أعراض وطرق علاج ذكرها موقع "Mayo Clinic".

أعراض الإصابة بمرض الحصبة

الحصبة عدوى يسببها فيروس، ويمكن الوقاية من الحصبة عن طريق اللقاح.

تظهر علامات وأعراض الحصبة خلال 10 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس، وتتضمن أعراضها الحُمّى، والسعال الجاف، وسيَلان الأنف، والتهاب الحلق، والتهاب العينين، وبقع بيضاء صغيرة مع بؤر بيضاء مائلة للزرقة على خلفية حمراء موجودة داخل الفم على البطانة الداخلية للخد.

وتحدث العدوى في مراحل متتابعة على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

العدوى والحضانة

الفترة الأولى من 10 إلى 14 يومًا بعد الإصابة بالعدوى، يكون فيروس الحصبة في الحضانة، ولا تظهر أية علامات أو أعراض للحصبة خلال هذا الوقت.

علامات وأعراض غير محددة

تبدأ الحصبة عادة بحُمى خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة في الغالب بسعال مستمر، وسيلان الأنف والتهاب العينين (التهاب الملتحمة)، واحتقان الحلق، وقد يدوم هذا المرض الخفيف نسبيًا يومين أو ثلاثة أيام.

المرض الحاد والطفح الجلدي

يتكون الطفح من بقع حمراء صغيرة، وبعضها حجمه أكبر قليلًا، وتتشكل البقع والنتوءات في تكتُّلات مُحكَمة تعطي الجلد مظهرًا أحمر، علمًا بأن الأعراض تظهر على الوجه أولًا.

فترة العدوى

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ويمكن للشخص المصاب بالحصبة أن ينشر الفيروس للآخرين لمدة ثمانية أيام، يبدأ بعد أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي، وينتهي عندما يستمر الطفح الجلدي لمدة أربعة أيام.

علاج الحصبة

يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتلقى اللقاح ضد الحصبة الألمانية للأطفال والكبار للوقاية من الإصابة بالحصبة.

ويعطي الأطباء عادة للرضَّع الجرعة الأولى من اللقاح ما بين 12 و 15 شهرًا، مع إعطاء الجرعة الثانية عادةً بين سن 4 و 6 سنوات.

أعراض الجيوب الأنفية

تتضمَّن العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأنف، وإفرازات سميكة ومتغيرة اللون من الأنف، وانزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق (إفرازات أنفية خلفية)، وانسداد الأنف أو الاحتقان، ما يسبب صعوبة في التنفُّس عن طريق الأنف، والشعور بالألم، والتورم حول العينين، أو الأنف أو الجبهة، وضعف الإحساس بالشم والتذوُّق.

ومن الأعراض الأخرى، ألم الأذن، وألم في الفك العلوى والأسنان، والسعال، والتهاب الحلق، ورائحة الفم الكريهة، والإرهاق.

علاج الجيوب الأنفية

يتمثل علاج الجيوب الأنفية في تقليل التواصل مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد، وغسل اليدين بالماء والصابون خاصة قبل الوجبات، إضافة إلى تجنب دخان السجائر والهواء الملوث.

أعراض الجدري المائي

تَظهَر بثور الطفح الجلدي المثير للحكة بسبب عدوى الجدري المائي من 10 إلى 21 يومًا بعد التعرُّض للفيروس، وعادةً يستمرُّ من 5 إلى 10 أيام.

وتتضمَّن العلامات والأعراض الأخرى التى تظهر للجدري المائي، الحمى، وفقدان الشهية، والصداع، والإرهاق.

ويمر الطفح الجلدي بثلاث مراحل، حيث تَظهَر فقاعات وردية أو حمراء، وتختفى بعد عدة أيام، ثم تتكوَّن بثور مملوءة بسائل بسيط تأخذ عدة أيام لتختفى.

ويعد لقاح الجديري المائي أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بالجديرى المائي.