نرشح لك.. أفلام رومانسية يمكنك مشاهدتها خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

- The note book

يتربع على عرش الأفلام الرومانسية، وأكثر ما يميز الفيلم، هو أن أحداثه مستوحاة من قصة واقعية حدثت بالفعل، وتدور الأحداث حول شاب من أسرة بسيطة وقع في حب فتاة ارستقراطية.

- The longest ride

فيلم رومانسي مقتبس من عمل أدبي، تدور أحداثه حول مصارع ثيران يقع بحب فتاة تعشق الرسم والفن، وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي.

- Me before you

فيلم رومانسي يحمل طابع التضحية، وتدور أحداثه حول شاب مصاب بالشلل الرباعي وتأتي فتاة بسيطة لخدمته بمقابل مادي، وتتوالى الأحداث وتنشأ بينهم قصة حب.

- la la land

فيلم رومانسي بطابع استعراضي موسيقي، يعتمد على الألوان والاستعراضات والمزيكا والرقصات الممتعة، حصد الفيلم عدة جوائز، وتدور أحداثه في إطار رومانسي فانتازي.

- The fault in our stars

فيلم ذات طابع رومانسي، وتدور أحداثه حول شاب وفتاه جمعهما الحب وكذلك المرض، وتتوالى وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي درامي جذاب.

- I hate love story

فيلم هندي، وتتميز الأفلام الهندية بالرومانسية المبالغ فيها والمشاعر الفياضة، وتأتي أحداث الفيلم حول شاب لا يؤمن بالحب والمبالغة في تصرفاته ولا يصدق ما تعرضه السينمات والأفلام، إلا أن يقابل حب حقيقي ويعشق فتاة وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي كوميدي.

كما هناك مجموعة من الأفلام العربية ذات الطابع الرومانسي.. أبرزها: "حبيبي دائما"، بطولة النجمة بوسي والراحل نور الشريف، وأيضا "هيبتا" الذي يشرح مراحل الحب بمنتهى الواقعية ويشارك في بطولته ماجد الكدواني ونيللي كريم وعمرو يوسف وأحمد مالك، وكذلك "تيمور وشفيقة" للنجم أحمد السقا والفنانة منى زكي، وأيضا "أبو علي" للفنان كريم عبد العزيز، و"عن العشق والهوا"، بطولة أحمد السقا ومنى زكي وشريف منير ومنة شلبي.

ولعشاق الأفلام الأبيض والأسود يمكن مشاهد أفلام: "يوم من عمري" بطولة عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت وعبد السلام النابلسي، و"الوسادة الخالية"، بطولة العندليب ولبنى عبد العزيز، أيضا "آة من حواء"، وهو فيلم رومانسي كوميدي بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.