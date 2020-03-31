"ساعة الحظر متتعوضش".. مواليد هذه الأبراج يعشقون الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

التفنن في الطبخ والحلويات يزداد هذه الأيام مع بقاء المواطنين في المنزل، بسبب حظر الحركة ومنع التجمعات تجنبًا لتفشي وباء كورونا.

وحب الطعام قد يرتبط ببرجك، فبعض الأبراج تحب تناول الطعام أكثر من غيرها، نستعرض لكم الأبراج ومدى حبها للطعام، بحسب ما أوضح موقع "spoonuniversity"

السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

برج السرطان يمكن وصفه بأنه "لا يشبع"، صاحب هذا البرج تناول الطعام مع عائلته وأصدقائه المقربين، ويميل أصحاب هذا البرج إلى أطباق الشوربة، والمشاوي، والوصفات القديمة.

الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

يبحث برج الأسد عن الطعام دائمًا بلا ملل، وعن أهم المطاعم في المدينة لتذوق كل جديد.

العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

يتبع أصحاب برج العذراء نظاما غذائيا صحيا خالي من الدهون، فهم يحبون الحفاظ على صحتهم وجسدهم.

الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

الميزان، برج لديه موهبة تذوق الطعام، فهم أصحاب ذوق عال جدًا في اختيار أطباق اللحوم والمأكولات البحرية، يحبون النظام وتنسيق الطعام في الطبق.

العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

برج العقرب لا يميل دائمًا إلى التجديد في الوجبات التي اعتاد عليها، أصحاب هذا البرج يحبون الشطة والفلفل الحار وأطباق اللحوم.

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

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القوس يحب التعرف على الثقافات الأخرى من خلال الطعام، ينجذب أصحاب هذا البرج إلى الوجبات العرقية، وخاصة نكهات المكسيك وتايلاند واليونان.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

يقضي برج الجدي ساعات طويلة في استكشاف وجبات طعام جديدة ومختلفة، ويفضلون اللحوم والدجاج.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

يحب برج الدلو الطعام الصحي والنباتي، والعصائر والمكسرات، غالبًا ما يتبع نظام غذائي صحي.

الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

يقدر الحوت تنظيم الطعام بشكل جذاب في الطبق، كما يفضل الحلويات مثل الشوكولاتة والكريم شانتيه.

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

لا يتبع برج الحمل نظاما غذائيا، فهو برج عفوي في حياته، ولكنه يفضل اللحوم والدجاج.

برج الثور (20 أبريل - 20 مايو)

الثور يحب تناول الطعام مع أصدقائه، ويميل إلى الوجبات التقليدية لكنه يأكل كثيرًا.

الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

يستطيع برج الجوزاء الموازنة بين طعامه وممارسة الرياضة في حياته، فهو يختار وجباته بشكل منظم ودقيق.