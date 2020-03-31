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قناة فرنسية تقع في موقف محرج بسبب صورة ميسي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت القناة الفرنسية M6 لموقف محرج بعدما ارتكبت خطأ كبيرا أثناء بثها تقريرا عن تبرعات نجوم العالمية لمواجهة فيروس الذي تفشى في أغلب دول العالم.

أثناء حديث المذيعة عن تبرع نجوم الرياضة لمواجهة الفيروس ظهر في التقرير عن طريق الخطأ الإيراني رضا برستش الذي اشتهر مؤخرا بشبهه الكبير بالأرجنتيني ليونيل قائد الإسباني، بدلا من أن تظهر صورة نجم الفريق الكتالوني.

يذكر أن ميسي تبرع بمليون يورو لدعم جهود مواجهة في إقليم كتالونيا.

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