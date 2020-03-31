قناة فرنسية تقع في موقف محرج بسبب صورة ميسي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 تعرضت القناة الفرنسية M6 لموقف محرج بعدما ارتكبت خطأ كبيرا أثناء بثها تقريرا عن تبرعات نجوم الرياضة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في أغلب دول العالم. أثناء حديث المذيعة عن تبرع نجوم الرياضة لمواجهة الفيروس ظهر في التقرير عن طريق الخطأ الإيراني رضا برستش الذي اشتهر مؤخرا بشبهه الكبير بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بدلا من أن تظهر صورة نجم الفريق الكتالوني. يذكر أن ميسي تبرع بمليون يورو لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد في إقليم كتالونيا.

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