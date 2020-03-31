حذرت طبيبة بريطانية من أن مجففات اليدين الكهربائية الموجودة في المراحيض العامة تزيد من خطر تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أنها قلقة للغاية من احتمال انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، من جراء الرذاذ الذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي الذي يخرج من مجففات اليد، ودعت إلى إيقاف تشغيل مجففات الأيدي ريثما تنتهي الأزمة.
وأشارت الطبيبة البريطانية إلى أن هذه المجففات يمكن أن تؤدي إلى بقاء رذاذ فيروس كورونا في دوامات الهواء الدافئ في المرحاض لمدة 3 ساعات، بحسب ما ذكره موقع "سكاى نيوز".
كما حذرت من خطر الانتشار المتزايد للفيروس، في حال لم يجفف الشخص يديه جيدًا، لذلك يُفضل استخدام المناشف اليدوية. إن خطر انتشار الجراثيم أثناء استخدام مجففات اليد موثق جيدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدام مجففات اليد الكهربائية قد يصيب بكورونا.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.