بالصور.. المذيعة ميسون عزام تخضع لفحص كورونا: دعواتكم

من منطلق الوقاية وكإجراء احترازي، خضعت مذيعة قناة "العربية" ميسون عزام، لفحص فيروس كورونا.

ونشرت "ميسون" عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورها خلال إجراء الفحص، معلقة عليه: "خضعت اليوم لفحص كورونا بانتظار النتيجة، دعواتكم، الدعوة تطال كل من خالطت من عائلتي وأصدقائي وزملائي".

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واستكملت: "شكراً العربية على اهتمامكم وشكراً خط دفاعنا الأول، الدكتور ماجد شراب المدير الطبي لمجموعة مراكز التداوي الطبية واختصاصي طب الأسرة".

واتخذت قناة" العربية" هذه الخطوة كإجراء وقائي منذ انتشار الفيروس، حيث نشر الإعلامي اللبناني طاهر بركة، صورة له عبر حسابه على تويتر، عن الاحتياطات التي تقوم بها القناة خارج المبنى وقبل دخول الموظفين إلى مكاتبهم.

وبحسب ما ذكر الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد، عبر حسابه على تويتر، فإن القناة خفضت نسبة الموظفين الموجودين في غرفة الأخبار إلى 20%، فيما يواصل البقية عملهم من المنزل.