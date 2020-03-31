الامارات | صبي يولد مصاباً بكورونا.. ويعود إلى الحياة من بعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن صبي يولد مصاباً بكورونا.. ويعود إلى الحياة من بعيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد طفل في مدينة مشهد الإيرانية مصاباً بفيروس كورونا المستجد، من أمٍّ يحتمل إصابتها بالفيروس.
وذكرت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقي إيران، أن «الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة، وأن الأطباء تمكنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه في غرفة العناية المركزة الخاصة بالرضع في مشفى الإمام الرضا في المدينة، لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر»، كما نقل موقع «روسيا اليوم» عن مراسله في إيران اليوم الثلاثاء.
وتحسن تنفس الرضيع بعد مضي 24 ساعة، لكن نظراً لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بـ«كوفيد 19».
يشار إلى أن إيران شهدت خلال الأيام الماضية ثلاث عمليات ولادة لأمهات مصابات بالفيروس، إلا ان أياً من أطفالهن لم يكن مصاباً بالفيروس.
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