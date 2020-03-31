فساتين زفاف كورسيه 2020 لشد الجسم

فساتين زفاف تبرز قوام العروس الممشوق وخصرها النحيل وتخفي عيوب جسمها، من ابرزها صيحة فساتين الزفاف الكورسيه Corset من أبرز الصيحات التي تساعد في جعل العروس أكثر أنوثة وجاذبية. للعروس التي تبحث عن فستان زفاف يشد الجزء العلوي من الجسم ويبرز نحافته، نرشح لكِ اختيار تصميم يناسبك من أجمل فساتين زفاف كورسيه 2020، فهي من أبرز صيحات الموضة الرائجة للعروس وتساعد في شد الجسم.

وفي فساتين الزفاف الكورسيه تكون القطعة العلوية للفستان بقماش غير مطّاط يساعد في شد الجسم بصورة وابراز نحافته.

جمعنا لكِ أجمل فساتين زفاف كورسيه 2020 لتختاري منها ما يناسبك.

فساتين زفاف كورسيه ديكولتيه

قدمت العديد من الماركات فساتين الزفاف الكورسيه بقصّة ديكولتيه، والتي تمنح العروس إطلالة فخمة ومفعمة بالأنوثة.

أحببنا فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge المزود بطبقة من التول الشفاف تنسدل على الفستان الناعم فضلاً عن فستان كارولينا هيريرا Carolina Hererra بالكورسيه الضيق والتنورة التول المنفوشة.

أيضاً قدمت ماركة Eisen Stein فستان زفاف كورسيه بصيحة الـHigh Low مع حزام حول الخصر.

وتنوعت موديلات فساتين زفاف Galia Lahav الكورسيه لتناسب العروس التي تتمتع بقوام مثالي، وتميزت بالتصميم المنفوش.

كما قدمت ماركة ليلا روز Lela Rose وماركة انيس دي سانتو Ines di Santo وزاك بوسن Zac Posen فساتين زفاف كورسيه بتنورة منفوشة.

فساتين زفاف كورسيه بحمّالات

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برزت العديد من فساتين الزفاف الكورسيه بالحمّالات، مثل فستان زفاف Amsale بالتصميم الناعم وفستان زفاف انيس دي سانتو Ines di Santo المنفوش.

كما قدمت بعض الماركات فساتين زفاف كورسيه بحمّالات منسدلة وكاشفة للأكتاف Off Shoulder، مثل فساتين Galia Lahav وPnina Tornai.

وأعحبنا فستان زفاف Lili Hod المنفوش بالحمّالات الرفيعة والتصميم العصري.

شاهدي أجمل فساتين زفاف كورسيه Corset من توقيع أشهر الماركات لعروس 2020.

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