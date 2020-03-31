المجموعة الكاملة لفساتين Dior الراقية لربيع 2020

ماذا لو حكم النساء العالم" كانت هذه هي الجملة المعلقة في عرض مجموعة Christian Dior كريستيان ديور للأزياء الراقية Haute Coture في أسبوع الموضة في باريس.

نظمت ديور العرض الأكثر إثارة للدهشة في تاريخ الأزياء الراقية يوم الاثنين داخل معبد لإله الأنوثة، تم إنشاء التجهيز بطول 75 مترًا من قبل الفنانة الأمريكية المخضرمة جودي شيكاغو، التي صرحت قائلة: "نسير في الطريق الذي خرجنا منه".

جاءت ديكورات القاعة تشبه الرحم مع لافتات مطرزة تسأل كيف ستكون الحياة "إذا حكمت النساء العالم"، "هل سيكون الرجال والنساء متساوون؟، هل سيكون هناك عنف؟ هل سيتم تبجيل النساء العجائز؟"، كانت هذه اللافتات مخيطة في مدرسة التطريز النسائية في الهند

صممت ماريا غراتسيا تشيوري، المصممة لديور - أول امرأة على الإطلاق تقود دار الأزياء الفرنسية الأسطورية - تمكين المرأة كدعامة للعلامة التجارية، وأطلقت حكمها مع T-Shirt كُتب عليه "يجب أن نكون جميعًا نسويات".

وقالت ماريا غراتسيا الايطالية إن قوة المرأة ليست مجرد تكاثر، بل هي القدرة على التخليق، حيث أرسلت تمثالًا مثيرًا للآلهة اليونانية في إبداعات ذهبية وشفافية من العاج.

وكان من ضمن التصميمات ما يصلح للملكة كليوباترا سواء بألوانه أو تصاميمه التي أبهرت النقاد الذين قالوا إنها عادت لتكريم أيام الأزياء الراقية في عشرينيات القرن العشرين.

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وقالت شيوري: "نريد الاحتفال بالجانب الإلهي للمرأة وقوتها"، أصرت على أن النساء يمكن أن يخلقن آلهتهن.

وأضاف تشيوري "المشكلة الحقيقية هي أننا لا نفكر كنساء في أننا يمكن أن نحلم، عندما بدأت الأزياء، لم أكن أعتقد مطلقًا أنه سيكون من الممكن أن أكون هنا، لكن يمكن أن يحدث ذلك، القيام بهذا التعاون مع جودي شيكاغو هو أيضًا طريقة لإخبار الشابات بأن هناك إشارات في الفن والموضة لهن، وهناك من ذهب قبلنا في هذا المكان".

بدأ معرض Dior أسبوع عروض الأزياء الراقية الفريدة من نوعها في باريس

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