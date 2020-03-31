استكملي إطلالتك الشتوية المميزة بحذاء ذو رقبة عالية

أناقة إطلالتك الشتوية لا تكتمل سوى بحذاء ذو رقبة عالية، وكلما ارتفعت الرقبة أكثر، مع تناسق في الزي، زاد من جمال الإطلالة وفخامتها.

ومنذ سنوات نشهد على رواج Knee-High Boots وهي الأحذية التي تصل رقبتها للركبة، هذا النوع مثير للغاية، وطوله مناسب للرشيقات الباحثات عن إطلالة تلفت الأنظار.

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