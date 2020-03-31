لايف ستايل

استكملي إطلالتك الشتوية المميزة بحذاء ذو رقبة عالية

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أناقة إطلالتك الشتوية لا تكتمل سوى بحذاء ذو رقبة عالية، وكلما ارتفعت الرقبة أكثر، مع تناسق في الزي، زاد من جمال الإطلالة وفخامتها.

ومنذ سنوات نشهد على رواج Knee-High Boots وهي الأحذية التي تصل رقبتها للركبة، هذا النوع مثير للغاية، وطوله مناسب للرشيقات الباحثات عن إطلالة تلفت الأنظار.

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