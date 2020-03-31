حقائب اليد الشهيرة Judith Leiber ومجوهرات Isharya

تعرض حقائب اليد الشهيرة Judith Leiber تشكيلة أسطورية مشغولة باليد وبحرفية عالية والتي لطالما كانت خيار السيدات الأوائل في أميركا من عام 1953.



ومجوهرات Isharya أيضاً التي تمزج بين الأصالة والعصرية، وتعتبر من المجوهرات التي باستطاعة أية سيدة اقتناءها، وكانت كل جنيفر لوبيز وبريانكا شوبرا من ضمن قائمة المشاهير اللذين تزينو بها . قد يهمك أيضا: إليكِ أبرز أنماط حقائب اليد من فالنتينو لخريف وشتاء 2020 حقيبة يد نسائية مستعملة «أغلى من منزل في بريطانيا»

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