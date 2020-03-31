كيف يقي مقدمو الرعاية الصحية أنفسهم من كورونا؟.. الصحة العالمية توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قدّمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من الإرشادات لمقدمي الرعاية الصحية الأطباء وفريق التمريض والعاملين في المجال الطبي، لحماية أنفسهم من فيروس كورونا "كوفيد 19"، وجاءت كالتالي.

- الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون من خلال فركها بالمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية، وذلك قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، وقبل التعامل مع المريض، أو البدء في أي إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم، وأيضًا بعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم.

- اتباع منظومة النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية من خلال تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك.

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- ارتداء كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

- عند القيام بإجراء خاص، مثل تركيب أنبوبة حنجرية يجب: ارتداء رداء طويل الأكمام، والقفازات، ونظارات واقية للعينين، وماسك واقٍ.

بالنسبة للعاملين الذين يتعاملون مع الفوط وملابس المرضى المصابين بكورونا القيام بالتالي:

- ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة وتشمل: القفازات المتينة والكمامة وواقي الوجه والنظارات الواقية لحماية العينين.

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- ارتداء رداء طبي بأكمام طويلة ومريلة وأحذية طويلة ومغلقة قبل لمس أي أغطية أو ملابس متسخة.

- الحذر من حمل الملابس المتسخة قريباً من الجسم، ووضعها في حاوية مانعة للتسرب.

- إذا كان على الثياب المتسخة أي فضلات صلبة، مثل الغائط أو القيء، يتعين كشطها بحذر بواسطة أداة مسطحة صلبة ورميها في المكان المخصص لها قبل وضع الملابس المتسخة في الحاوية المخصصة.

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- غسل الأغطية والملابس المتسخة وتعقيمها عن طريق غسلها في الغسالة بمسحوق الغسيل وماء دافئ تتراوح درجة حرارة بين 60 و90 درجة مئوية، وإذا لم تتوفر الغسالة، فيمكن نقع الملابس في الماء والصابون في حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها بحذر لتجنب رذاذ الماء. ثم بعد ذلك تُشطف الملابس بالماء النظيف وتُترك لتجف تماماً تحت أشعة الشمس.

وأخيرا، هل يمكن للعاملين في المجال الطبي تعقيم وإعادة استعمال أقنعة الوجه الطبية وحيدة الاستعمال مرة أخرى؟

لا، حيث أن أقنعة الوجه الطبية وحيدة الاستعمال صممت لتستعمل مرة واحدة فقط وبعد الانتهاء من استعمالها ينبغي إزالتها باتباع التقنيات المناسبة وهي: عدم لمس مقدمة القناع وإزالة القناع بسحب الأشرطة المرنة أو الأربطة من الخلف وإلقائه فورا في سلة المهملات.

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