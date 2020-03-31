إلغاء أسابيع الموضة بسبب فيروس كورونا... لنعود لأجمل إطلالات النجمات في الموسم الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - تم الإعلان رسمياً عن إلغاء أسابيع الموضة القادمة لكل من العروض الرجالية وموسم الهوت كوتور Haute Couture لخريف وشتاء 2020 – 2021، وذلك بسبب استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا وللحد من التجمعات التي من الممكن أن تساعد في انتشار الوباء… عالم الموضة سيفتقد إبداعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم، كما سنفتقد إطلالات النجمات والفاشينيستا في الصفوف الأولى وفي الستريت ستايل هذا الموسم، ولهذا سنعود اليوم لأبرز، وأجمل إطلالات النجمات في الموسم الماضي، ونتذكر معاً إطلالات الستريت ستايل العصرية للفاشينيستا العربيات.



سونام كابور في عرض دار ايلي صعب:

سونام كابور في عرض دار ايلي صعب



اطلالة لافتة ومميزة اعتمدتها سونام كابور Sonam Kapoor لحضور عرض دار إيلي صعب Elie Saab للهوت كوتور الموسم الماضي، وقد اختارت فيها فستاناً ذا طابع شرقي مصنوعاً من قماش الشيفون البليسيه باللون الأخضر، بقصة منسدلة وقد زينته بعقد ذهبي بدأ مثل الياقة على الفستان، وأضفى لمسات مبتكرة على اللوك بشكل عام الذي أكملته بحقيبة كلاتش وصندل كعب عال.

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ريس ويزوسبون في عرض دار أرماني:

ريس ويزرسبون في عرض دار ارماني في جمبسوت أسود



من المعروف عن النجمة الأميركية ريس ويزرسبون Resse Witherspoon اطلالاتها الأنيقة في مختلف المناسبات، والموسم الماضي في عرض دار أرماني بريفيه Armani Prive في باريس شاهدناها، وقد نسقت لوك مسائياً مميزاً كان عبارة عن جمبسوت براق باللون الأسود بقصة مكشوفة الأكتاف، نسقت معه حذاء كلاسيكياً كعب عال ومجوهوات ألماسية ناعمة.

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كارن وازن في عرض دار ديور:

كارن وازن في عرض دار ديور



مثل العادة حضرت كارن وازن عرض أزياء دار ديور Dior لموسم الهوت كوتور لربيع وصيف 2020 وقد اختارت لهذه المناسبة اطلالة عصرية حملت توقيع الدار، وكانت عبارة عن فستان قصير من الجينز الأزرق المعرق، وقد نسقت معه جزمة عالية باللون البيج وصل طولها أعلى حد الركبة وحقيبة يد صغيرة باللونين الرمادي والزهري، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية مع عدسات ملونة.

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هلا العبدلله في عرض دار جورج حبيقة:

هلا العبدلله في اطلالة من جورج حبيقة



شاهدنا الفاشينيستا هلا العبدلله، وقد اعتمدت اطلالة مميزة حضرت بها عرض جورج حبيقة Georges Hobeika للهوت كوتور الموسم الماضي، وكانت قد اختارتها من الدار عبارة عن جمبسوت باللون البيج بتصميم شبابي نسقت من فوقه جاكيت puffer باللون البنفسجي الفاتح، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش باللون الأبيض وحذاء كعب عال ونظارات شمسية بإطار بيضوي.



سنفتقد إبداعات دور الأزياء العالمية واطلالات النجمات والفاشينيستا بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إلغاء أسابيع الموضة بسبب فيروس الكورونا، ولهذا سنتركك مع أجمل اطلالات الموسم الماضي.

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