إطلالات بسيطة ومريحة للحجر المنزلي من عبير سندر

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - تأنقت البلوجر المدوِّنة السعودية عبير سندر مؤخرًا بعدة إطلالات مناسبة للحجر المنزلي، جمعنا لكنَّ أبرزها؛ لتتأنقن بإطلالات مريحة من وحيها.
فساتين بسيطة
تُعَدُّ الفساتين البسيطة المريحة من أبرز الخيارات المناسبة للحجر، لذا تأنقت عبير بفستان أخضر مزين بزهور، وفستان أبيض مزين برسوم ملونة ومصمَّم بأزرار في المنتصف.
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تنسيقات البنطلونات القطنية
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تُعَدُّ البنطلونات القطنية من أفضل الخيارات المناسبة للمنزل، لذا ظهرت عبير ببنطال بني وتيشيرت رمادي برسوم، وارتدت بنطالًا برتقاليًّا مع بلوزة زهرية، وأطلت ببنطال أبيض مزين بالأزرق والرمادي وبلوزة سوداء، واختارت بنطالًا بكاروهات رمادية مع بلوزة سوداء، ونسقت بنطالًا بطبعات بنية مع بلوزة رمادية.
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