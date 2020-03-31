لوك النجمات الصباحي خلال الحجر المنزلي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - منذ التزام النجمات الحجر المنزلي بسبب كورونا، تنشر النجمات صورهن بإستمرار ، ويشاركن جمهورهن كل الاوقات عبر السوشيال ميديا ، ومنها لحظة استيقاظهن في الصباح.
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الصور أعلاه تظهر النجمات بعد الإستيقاظ في الصباح خلال الحجر المنزلي:
النجمة نوال الزغبي شاركت جمهورها بصورة لها عبر انستقرام لحظ استيقاظها وظهرت بالبيجاما في فترة الحجر المنزلي.
النجمة هبة نور أيضاً نشرت صورة لها عبر انستقرام في فترة الحجر المنزلي وهي بالبيجاما في الصباح وهي تضع ماسك حماية من الكورونا.
النجمة مايا دياب نشرت صورتها وهي ترتدي جاكيت بقبعة في الصباح من على شرفة منزلها خلال فترة الحجر الصحي.
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الفاشينيستا نور عريضة من أكثر الناشطات بصورها عبر السوشيال ميديا لا سيما في الصباح حيث نشرت هذه الصورة بعد استيقاظها.
أيضاً الفاشينيستا كارن وازن شاركت اليوم متابعيها عبر انستقرام هذه الصورة في الصباح مع احد توأمها في فترة الحجر المنزلي.
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