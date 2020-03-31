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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - نستعد هذه الفترة لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي تتألق به الصبايا بأجمل موديلات الجلابيات والعبايات المختلفة، وبالفعل بدأت أشهر الماركات الخليجية تقدم لنا أجمل موديلات جلابيات عصرية للشهر الفضيل، والتي اخترنا لكِ أبرزها، لتختاري ما يناسبكِ، وإليكِ التفاصيل...
الجلباب الأورغانزا مع التصميم الطبقي للسهرات الرمضانية
موديل الجلباب من ashyana official، من التصاميم التي يمكنكِ التألق بها بسهراتكِ في رمضان مع الصديقات، لإطلالة ناعمة وأنيقة، تناسب كل الصبايا، خاصة قصيرات القامة مع التصميم الطبقي، ويمكن للصبايا غير المحجبات، اعتماد تلك العبايه مع الموديل الشفاف، بسهرات المساء مع العائلة.
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العبايه بالألوان المخملية مع حزام الخصر
لا غنى عن موديلات العبايات المخصرة بإطلالتكِ الأنيقة في شهر رمضان، كهذا التصميم من shcollection، مع حزام الخصر، الذي يبرز جمالكِ ورشاقتكِ، نسقيه مع كعب عالي لاسيما الشفاف، وحجاب باللون الروز الفاتح، كإطلالة منسجمة مع لون العبايه.
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الجلابيات المطرزة مع الأكمام المنفوخة لعزومات الإفطار
أما هذا الموديل من dolaald haheri، مناسب لعزومات الإفطار الكبيرة، مع التطريزات الفخمة على الجلباب من الأمام، مناسب للصبايا المراهقات، نسقيه مع حذاء باللون الأبيض، أو الروز المخملي، وحجاب بألوان النود، مناسب لكل ألوان البشرة، كما يمنحكِ إطلالة حيوية.
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العبايه باللون الأبيض مع الأكمام الشفافة
لفتنا هذا الموديل من anatomi official، للعبايه باللون الأبيض، اعتمديها كعبايه استقبال في التجمعات العائلية بشهر رمضان، نسقيها مع حذاء الميول المفتوح باللون الأبيض، مع حجاب أوف وايت، يكسر حدة اللون.
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