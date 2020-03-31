نصائح تنسيق الجاكيتات الجينز من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - تألقت الفاشينيستا المحجبات بصيحة الجاكيت الجينز وقمن بتنسيقه بطرق أنيقة مع مختلف الأزياء، نستعرض لكِ أجمل الإطلالات لتستوحي منها ونخبرك بحيل لإخفاء عيوب الجسم.



طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للقصيرات

تنسيق جاكيتات الجينز



اختاري جاكيت جينز قصير ونسقيه مع بنطال عالي الخصر مخطط بشكل عامودي وتوب بلون متوفر في طبعة البنطال وتممي أناقتك بإنتعال حذاء بيج فاتح لإطلالة أنيقة تزيد من طولك اذا كنت قصيرة القامة.

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تنسيق الجاكيتات الجينز لإخفاء البطن البارز

تنسيق جاكيتات الجينز



تبني صيحة الجاكيتات الجينز الطويلة الواسعة المزودة بحزام، ارتديه أسفل الصدر مباشرة لتخفي منطقة البطن البارز، لائمي هذا الموديل مع بنطال أبيض واسع أو مع بنطال جينز من نفس اللون لتطيلي قامتك.

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تنسيق الجاكيتات الجينز للقوام الكمثري

تنسيق جاكيتات الجينز



اعتمدي موضة الجاكيت الجينز منفوخ الكمين ونسقيه مع توب أبيض وتنورة واسعة بليسيه مكسره على غرار الفاشينيستا سحر فؤاد لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.

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طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للنحيفات

تنسيق جاكيتات الجينز



اعتمدي جاكيت جينز واسع Oversized jacket مع قميص أبيض واسع طويل وبنطال رياضي واسع عالي الخصر في حال كنت نحيفة الجسم، ستمنحك هذه الطلة مدى أعرض لجسمك.



طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للطويلات

تنسيق جاكيتات الجينز



جربي إرتداء الجاكيت الجينز متوسط الطول مع تيشيرت مخطط بالعرض وبنطال أسود وحذاء سنيكرز أبيض على طريقة الفاشينيستا سمر البرشا أو مع تيشيرت أحمر مخطط وبنطال أبيض واسع الأرجل، هذه الطلة تناسب نحيلات الجسم أيضًا.