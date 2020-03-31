- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - تألقت الفاشينيستا المحجبات بصيحة الجاكيت الجينز وقمن بتنسيقه بطرق أنيقة مع مختلف الأزياء، نستعرض لكِ أجمل الإطلالات لتستوحي منها ونخبرك بحيل لإخفاء عيوب الجسم.
طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للقصيرات
اختاري جاكيت جينز قصير ونسقيه مع بنطال عالي الخصر مخطط بشكل عامودي وتوب بلون متوفر في طبعة البنطال وتممي أناقتك بإنتعال حذاء بيج فاتح لإطلالة أنيقة تزيد من طولك اذا كنت قصيرة القامة.
تابعي المزيد:نجمات اخترن الجينز في الحجر المنزلي
تنسيق الجاكيتات الجينز لإخفاء البطن البارز
تبني صيحة الجاكيتات الجينز الطويلة الواسعة المزودة بحزام، ارتديه أسفل الصدر مباشرة لتخفي منطقة البطن البارز، لائمي هذا الموديل مع بنطال أبيض واسع أو مع بنطال جينز من نفس اللون لتطيلي قامتك.
تابعي المزيد:صيحة القميص المشجر موضة هذا الموسم
تنسيق الجاكيتات الجينز للقوام الكمثري
اعتمدي موضة الجاكيت الجينز منفوخ الكمين ونسقيه مع توب أبيض وتنورة واسعة بليسيه مكسره على غرار الفاشينيستا سحر فؤاد لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.
تابعي المزيد:نجمات اعتمدن الشورت في الخريف .. من هن؟
طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للنحيفات
اعتمدي جاكيت جينز واسع Oversized jacket مع قميص أبيض واسع طويل وبنطال رياضي واسع عالي الخصر في حال كنت نحيفة الجسم، ستمنحك هذه الطلة مدى أعرض لجسمك.
طريقة تنسيق الجاكيتات الجينز للطويلات
جربي إرتداء الجاكيت الجينز متوسط الطول مع تيشيرت مخطط بالعرض وبنطال أسود وحذاء سنيكرز أبيض على طريقة الفاشينيستا سمر البرشا أو مع تيشيرت أحمر مخطط وبنطال أبيض واسع الأرجل، هذه الطلة تناسب نحيلات الجسم أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح تنسيق الجاكيتات الجينز من وحي الفاشينيستا المحجبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.