فساتين مريحة للمحجبات اعتمديها في الربيع بعد انتهاء الحظر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 06:43 مساءً - التفكير في إطلالة أنثوية وناعمة للمشاوير اليومية للربيع والصيف، هو ما نبحث عنه دائمًا، والفساتين الصيفية عادة كثيرًا ما تكون هي الإجابة، خاصة مع الموديلات المريحة، التي يمكن تنسيقها مع الإكسسوارات العملية، لإطلالة متكاملة.

واليوم اخترنا لكِ الفساتين المريحة للصبايا المحجبات، بمختلف التصاميم، وكذلك الموديلات، اعتمديها للربيع القادم، بعد انتهاء فترة الحظر المنزلي، وأزمة فيرس الكورونا.

فساتين من دون أكمام وتنسيقها لإطلالة محتشمة

الفساتين من دون أكمام وتنسيقها لإطلالة محتشمة





اختيار الفساتين من دون أكمام، ربما تكون من الخيارات الصعبة بالنسبة للصبايا المحجبات، ولكن تنسيقها يبدو سهلا، عندما تشاهدين هذا اللوك من الفاشينيستا جسيرة، الذي اختارت الموديل باللون الخردلي، مع التوب الأبيض بأكمام طويلة، ونسقت كذلك السنيكرز والشنطة بنفس درجة الأبيض، للمسة كاجوال مريحة للعين.

تابعي المزيد: فساتين محجبات للخروج موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم



الفساتين الشيفون بالألوان الفاقعة مع الموديل الواسع

الفساتين الشيفون بالألوان الفاقعة مع الموديل الواسع



اختارت الفاشينيستا سارة عثمان، هذا الموديل للفستان الواسع، باللون الأخضر المنعش، مع رباط الخصر، الذي يبرز جمالكِ، ولا يجعل شكل الجسم يبدو ككتلة واحدة، اعتمديه بالأيام التي تتمتعين بها بمزاج جيد، مع يوم مشمس ربيعي.

يمكنكِ أيضًا تنسيق لفة الحجاب بالألوان الفاقعة، كالتي اعتمدتها سارة عثمان مع الفستان، للمسة شبابية، تضيف البهجة لستايلكِ.

Advertisements

تابعي المزيد: أجمل فساتين محجبات سوداء بأنامل لبنانية





فساتين مع رسومات الورود والكشكشة

الفساتين مع رسومات الورود والكشكشة





ليس هناك أجمل من موديلات فساتين الثمانينات، مع رسومات الورود، والكشكشة، كهذا الفستان من الفاشينيستا سالي عاشور، باختيار الفستان باللون الطوبي البني، نسقته مع شوز بنية اللون، وشنطة باللون النود، جاءت مناسبة للدرجة الداكنة من الفستان.

تابعي المزيد: فساتين طويلة للمحجبات كاجوال للسهرة

الفساتين البيضاء مع الأزرار الأمامية

الفساتين البيضاء مع الأزرار الأمامية





اختارت الفاشينيستا صفية جودسون، موديل أنيق للفستان الأبيض، مع الأزرار الأمامية، وهي من الصيحات الأنيقة التي تربعت على عرش الموضة العام الماضي بموضة الفساتين الصيفية، ويبدو أنها ستسمر معنا لهذا الموسم، مناسبة بالطبع للعطلات الصيفية، ورحلاتكِ مع الصديقات، مع الأحذية والشنط الخوص.

تابعي المزيد: أجمل فساتين سواريه محتشمة تناسب المحجبات