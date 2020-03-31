وجهت الفنانة مي عمر، رسالة إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مي" بـ"جيب" سوداء مصنوعة من الجلد، وسترة قاتمة اللون ومتوسطة الطول، مع قبعة صغيرة، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية، بعدسة المصور حامد كمال.
وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية على جلسة التصوير، قائلة: "عقب الظلام والعتمة، يأتي النور".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال الظلام والنور"، و"جميلة جدًا"، و"اللوك ده مش لايق عليكي".
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تشارك جمهورها بإطلالة كلاسيكية.. ومتابعون: اللوك ده مش لايق عليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.