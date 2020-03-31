 مي عمر تشارك جمهورها بإطلالة كلاسيكية.. ومتابعون: اللوك ده مش لايق عليكي

وجهت الفنانة مي عمر، رسالة إلى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مي" بـ"جيب" سوداء مصنوعة من الجلد، وسترة قاتمة اللون ومتوسطة الطول، مع قبعة صغيرة، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية، بعدسة المصور حامد كمال.

وعلقت الفنانة باللغة الإنجليزية على جلسة التصوير، قائلة: "عقب الظلام والعتمة، يأتي النور".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال الظلام والنور"، و"جميلة جدًا"، و"اللوك ده مش لايق عليكي".