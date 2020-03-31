علشان متخرجش.. طريقة عمل كيكة قدرة قادر

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد حلوى ذات مذاق مميز، من بينها كيكة "قدرة قادر".

وفيما يلي، خطوات تحضير كيكة قدرة قادر، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير كيكة قدرة قادر

3 ونصف أكواب دقيق.

8 بيضات.

كوب وربع سكر.

زبدة.

ثلاثة أرباع كوب لبن.

فانيليا سائلة.

بيكنج بودر.

الكريم كراميل.

لبن محلي.

نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

عصير ليمون.

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طريقة تحضير كيكة "قدرة قادر"

- تسخين السكر داخل قالب الكيك، حتى يفقد صلابته.

- إضافة الفانيليا الزبدة مع الماء والليمون، حتى تغير لون الخليط إلى البني، ثم تطفيء النار.

- وفي وعاء منفصل، يتم خلط البيض واللبن والفانيليا والسكر، مع إضافة الكراميل.

- وداخل وعاء جديد، يتم خلط الدقيق مع السكر والزبدة البيض واللبن والفانيليا والبيكنج بودر.

- إضافة الخليط الأول مع خليط الكريم كراميل.

- وضع الخليط في قابل آخر أكبر به ماء، ثم يدخل الفرن، لمدة ساعة إلا ثلث، ثم يتم قلب "الكيكة" ووضعها في الثلاجة.

- وضع السكر في قالب الكيك على النار حتى يسيح، وتضاف الزبدة مع الماء والليمون والفانيليا، حتى يصبح لونه بني ثم يرفع.

- يُخلط اللبن مع السكر والبيض والفانيليا في الخلاط، أو بمضرب البيض، ثم يضاف على الكراميل.

- يُخلط السكر مع البيض والزبدة واللبن والفانيليا، ويُخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف مع الخفق.

- يُضاف خليط الكيكة لخليط الكريم كراميل، ويوضع القالب في قالب أكبر به ماء ويدخل الفرن.

- تُترك ساعة إلا ثلث في الفرن حتى التأكد من النضج، ثم تترك 5 دقائق أخرى.

- تُترك لتبرد تمامُا، ثم تقلب في قالب التقديم وتوضع بالثلاجة ثم تقدم.