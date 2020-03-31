توفيت سيدة بريطانية، تُدعى شيلا بروكس، والبالغة من العمر 86 عامًا، بسبب المضاعفات الناجمة عن إصابتها بفيروس كورونا، فكانت أول من مرضت داخل الأسرة مع ابنة أخيها البالغة من العمر 65 عامًا.
لكن المفاجأة تمثلت في تعرض 17 فردًا من أسرتها للإصابة بفيروس "كورونا"، خلال مشاركتهم بمراسم جنازة عمتهم التي توفيت بسبب فيروس "كورونا"، الذي اجتاح جميع أنحاء العالم.
وفي وقت لاحق، اتضح أن 16 فردًا آخرين من أفراد الأسرة إما تم تشخيصهم بالمرض، أو ظهرت أعراضه المحتملة عليهم.
ومن ضمن الذين كانوا في مرحلة خطر، امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا، ورجل يعاني من قصور مزمن في قشرة الغدة الكظرية، بحسب ما نقل موقع "مترو" البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيون ذهبوا لدفن عمتهم المتوفاة بكورونا فعادوا حاملين الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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