صور.. "منى" تعلم أطفالها زينة رمضان للقضاء على ملل العزل المنزلي

تتخذ السعودية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن بينها فرض حظر التجوال بالطرق من الساعة السابعة مساءًا حتى السادسة صباحًا.

ونتيجة لهذه الإجراءات، خيم الملل والاكتئاب على الجميع، وأولهم الأطفال الذين لم يجدوا متنفسًا للخروج من هذا الا بصنع زينة لرمضان. فقامت "منى محمد" 37 عاما متزوجة وأم لطفلين"حبيبة" 12 سنة، و"حمزة" 10 سنوات، وهي من دمنهور لكنها تعيش مع زوجها بمدينة رأس التنورة في السعودية باستغلال أوقات الحظر بشغل أطفالها بعمل زينة رمضان.

واستغلت الأم أكياس مساحيق الغسيل لعمل زينة رمضان بها، ونشرت "منى" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ليه تشتري زينه لرمضان أو لعيد الميلاد وانتي عندك كنز تستغليه وقت الحظر من أكياس مسحوق الغسيل وأهي بالمرة أكياس معقمة.. اللهم بلغنا رمضان مهللين مكبرين معتكفين في بيوتنا.. آمين".

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وفق حديثها لـ"هن" قالت "منى"، إنها حاولت بكل الطرق إشغال وقت فراغ أطفالها وقت الحظر بعمل زينة رمضان، حتي يتم الإستفادة بها من الوقت في المنزل، فقالت "أكياس مسحوق غسيل ودباسة ومقص وطبق أو أي شئ لعمل دائرة".