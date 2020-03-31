ستطهو بنفسها.. إميليا كلارك تعزم 15 متبرعا لمرضى كورونا على العشاء

قررت الفنانة إميليا كلارك بطلة المسلسل الأسطوري "جيم أوف ثرونز"، أن تحارب انتشار فيروس كورونا على طريقتها الخاصة.

وشاركت "كلارك" والمعروفة بـ"أم التنانين" مع جمهورها ومتابعيها فيديو، قررت من خلاله أن تعزم عددًا من الأشخاص يمكن أن يصل إلى ١٥ فردًا إذا تبرعوا لحساب مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووضعت طريقة الوصول اليه.

Advertisements

وقالت "أم التنانين" أنها رغم الحظر سوف تعزمهم على العشاء، وتطهو بنفسها، وسيكون هذا ممتعًا، خاصة أنها لا تعرف كيف تطهو.

وسيتحدث الحاضرون في الفيديو عن العزل وبعض الأمور المضحكة والمواقف الحياتية المختلفة، وأوضحت أن هذا التبرع سيصب في مصلحة مرضى كورونا وسيوفر اسرة للمرضى.

وترغب "كلارك" في أن يصل التبرع الى حوالي 250 ألف جنيه استرليني لصندوق "sameyou"، والمخصص لمعالجة ضحايا كورونا، وسينضم لها 12 فائزًا في هذا العشاء الافتراضي عبر "فيديو كول".