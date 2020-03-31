الامارات | ما حكاية «المياه المعجزة» التي أنقذت قرية إيطالية من «كورونا»؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكاية «المياه المعجزة» التي أنقذت قرية إيطالية من «كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجرد الحديث عن فيروس كورونا المستجد، يظهر إلى العلن اسم إيطاليا، الذي سجلت فيه أكبر عدد من الوفيات في العالم، وتضاعفت أعداد الإصابات فيه، ما تسبب في انهيار النظام الصحي.

إلا أن قرية مونتالدو تورينيس، في شمال إيطاليا، شكلت طفرة غير مفهومة، إذ استطاعت أن تنجو بنفسها من فيروس كورونا، على الرغم من آلاف الإصابات التي تجتاح قرى وبلدات مجاورة، ومخالطة سكان القرية لمصابين، ما أعاد الحديث عن أسطورة متداولة بقوة عن تلك القرية، عن بئر ماء قديمة كان يعتقد أن مياهها تشفي من الأمراض، بحسب موقعي صحيفة «الغارديان» البريطانية، و«دويتشه فيله» الألماني.

ووفق المعتقد الشعبي فإن مياه هذه البئر حمت القرية على مر السنوات من مئات الأمراض السارية التي انتشرت في إيطاليا والعالم، وأعاد فيروس كورونا الذي لم يصب به أيّ من سكان القرية رغم آلاف الإصابات التي تحيط بهم في القرى والبلدات المجاورة المعتقد بأنه محميون بسبب ما يسمونه «المياه المعجزة».

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وتبعاً للأسطورة المتداولة فإن المياه المتواجدة بداخل بئر في القرية البالغ عدد سكانها 720 نسمة ساعدت في علاج قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت من الالتهاب الرئوي، إذ أقام معسكراً في القرية في يونيو 1800 قبل معركة مارينغو القريبة ضد القوات النمساوية.

ويرى عمدة القرية سيرجيو غايوتي أن من بين أبرز الأسباب لغياب فيروس كورونا في هذه القرية الإيطالية: الهواء النقي ونمط الحياة الصحي. يشار إلى أن سكان القرية أغلبهم من المسنين، وكذلك من بعض العائلات الشابة، التي تتنقل إلى تورينو من أجل العمل.

يشار إلى أن القرية لم تسجل بدورها أي إصابة، رغم أنها تقع في إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في إيطاليا. ويعتزم خبراء الصحة القيام بدراسة من أجل معرفة الأسباب، التي تساعد سكان هذه القرية على مقاومة الفيروس.