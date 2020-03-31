الامارات | خبر سار من الكويت: جدة عمرها 82 عاماً تتعافى من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من الكويت: جدة عمرها 82 عاماً تتعافى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2020
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الحالة تعود إلى مواطنة عمرها 82 عاماً، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 73 حالة، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف وزير الصحة الكويتي أن «التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالة من فيروس كورونا».
متابعة - الإمارات اليوم
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