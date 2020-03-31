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للتجديد وكسر الملل.. أشياء بسيطة تجعل منزلك أكثر راحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تجديد ديكور المنزل قد يكلفك أكثر من الميزانية الخاصة بك، وربما تستغرقين سنوات دون أن تتمكني من التجديد البيت.

لكن تستطيعين إدخال بعض التعديلات الصغيرة في المكان دون إنفاق الكثير من الأموال لتجديده، نرصد لكم هذه الأفكار كما أوضح موقع "insider".

-فروع لمبات الليد

اضاءة ليد

يمكنك إضافة فروع من اللمبات الليد الصغيرة فوق المكتبة المعلقة، أو في أحد زوايا المنزل، سوء تزيد من راحة منزلك وتعكس جمالًا هادئًا.

-التنظيف

اضاءة

تنظيف المنزل باستمرار وترتيبه، يجعل عقل مسترخ بشكل أكبر، كما يعطيكي شعورًا بمساحة أكبر.

-زاوية قراءة

القراءة

قم بإنشاء زاوية قراءة لنفسك، سوف تشعرين بالهدوء والهروب من ضجيج اليوم.

لا تحتاجين إلى الكثير من أجل توفير هذه المساحة، مجرد كرسي مريح، وبعض الوسائد، وبطانية.

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-إعادة الترتيب

تغيير الأثاث

أعيدي ترتيب أثاث الغرفة الخاصة بك من جديد دون الحاجة لإنفاق المال، يمكن أن تزيد هذه الطريقة من مساحة الغرفة.

-الزهور

الزهور

وضع الزهور الطبيعية في المنزل يضيف راحة كبيرة ويحسب المزاج، ويقلل الملوثات في الجو.

-الروائح

شموع معطرة

أضيفي شمع له رائحة هادئة وجميلة، سوف تحسن مزاجك بشكل كبير، وتضفي رائحة بديعة في المكان، كذلك قومي بإضافة المعطرات في المنزل على البطانية أو السجاجيد الصغيرة.

-النوافذ

فتح النوافذ

فتح النوافذ لإدخال الضوء الطبيعي والهواء النقي في منزلك، سوف يخلصك من الرائحة الكريهة.

-صور

طباعة الصور

اطبع صور أحبابك وذكرياتك معهم لتحتفظ بها معلقة في منزلك، سوف تجعل مكانك أكثر راحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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