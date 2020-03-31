احذر.. فيروس كورونا ينذر بالإصابة بـ6 أمراض نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع تزايد قراءة الأخبار الخاصة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد١٩"، والمتابعة اليومية لعدد الوفيات والمصابين، فضلًا عن المعلومات غير الدقيقة التي يتناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتاب الكثير، التوتر والهلع وبعض الاضطرابات النفسية الناتجة عن الخوف الشديد من الإصابة بالعدوي.

والخوف من المرض أمر طبيعي لا بد منه، ولكن إذ زاد عن الحد يتحول إلى مرض، نتيجة التعرض لكم كبير من الأخبار بشكل يومي، وكثرة الإرشادات والتوعية المبالغ فيها، بالإضافة إلى التفكير في الإصابة طوال الوقت.

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وهناك بعض الأمراض النفسية التي قد يسببها الخوف الزائد من الإصابة بعدوى كورونا، وفقا لما قاله الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، في تصريحه لـ"الخليج 365"، وهي:

- الاكتئاب: يحدث بسبب الشعور بعدم القدرة على الحياة، والخوف المستمر من الأمراض، وافتقاد الأمان النفسي الداخلي، كما أنه يشعر بأنه مهددا بالخطر ويشعر بأن الموت يقترب منه والحياة ستنتهي.

- الوسواس القهري: هو نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، وتتميز بالفزع والخوف الشديد من انتشار الأوبئة والفيروسات إلى الإنسان، مثل وسواس النظافة وهو شعور الإنسان بغسل وتعقيم اليدين كل ثانية.

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والوساوس القهرية بداخله تجعل الشخص يفعل هذه التصرفات ليتجاهل شعور القلق بداخله.

- الاضطرابات الشخصية: يعتبر من أنواع الاضطرابات العقلية الذي يصاب بها الإنسان، نتيجة للخوف والهلع من الإصابة بعدوي كورونا.

وهذه الاضطرابات تجعل الإنسان شخصية ضعيفة، ولا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي.

- انعدام الثقة في العلاج: يسبب انتشار الفيروس في العالم، انعدام الثقة عند الكثيرين الذين يعانون من مشاكل نفسية، في الطب والعلاج في حالة الإصابة بفيروس كورونا. وبالتالي يسيطر على هؤلاء الشعور بعدم الرغبة في البقاء.

- انفصام في الشخصية: هو اضطراب عقلي شديد يحدث عند الشعور بالخوف الزائد تجاه الأمراض والأوبئة، حيث يجعل الإنسان يشعر بعدم الواقعية والانفصال عن الواقع، الشعور بالأوهام والهلاوس.

- نوبات الهلع والخوف: يمكن نوبات الهلع والخوف المفاجئة أن تصيب الإنسان أثناء تعرضه إلى ضغط شديد والخوف من الوفاة، وتتمثل في شعوره بفقد السيطرة على نفسه، والبكاء وزيادة ضربات القلب، وضيق التنفس، وحدوث رعشة في الجسم.

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