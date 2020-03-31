تسريحات شعر يومية.. طبّقيها خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:44 مساءً - مع الحجر الصحي الذي نعيشه في زمن الكورونا، لا بدّ من ملء الوقت الذي تمضينه بين جدران المنزل، لذا اخترنا لكِ بعض تسريحات الشعر اليومية والسهلة التطبيق، لتقومي بتنفيذها لمزيد من التسلية والاستفادة.

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تسريحة الشعر بالجل

تسريحة الشعر بالجل



مع استخدام الجل، ستتمكنين بالتأكيد من تحقيق تصفيفة الشعر والاحتفاظ بها لوقت أطول، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم بشكل عادي وجففيه باستخدام مجفف الشعر، سرّحيه إلى الخلف واغمسيه بالجل الذي سيوفّر تحكمًا مطلقًا مع تثبيت يشبه الغراء لإبقاء شعرك في مكانه، يمكنكِ خلط بعض الجل في البلسم المفضل لديك أو كريم التجعيد، لنتيجة أفضل.

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الكعكة الفوضوية

الكعكة الفوضوية



لإطلالة شبابية وأنيقة يمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة الفوضوية، مع اكسسوار شعر بسيط وناعم، فالشعر لا يحتاج منكِ الكثير من التفاصيل حتى لا تبدي مبالغة، وقومي بعدها بإسدال بعض الخصلات لتكون متطايرة بشكلٍ عفوي.

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تسريحة الكعكة العالية جداً

الكعكة العالية جداً



تستمر تسريحة الكعكة العالية جدًا لهذا العام أيضًا والتي ترتكز على سحب الشعر كله الى منتصف الرأس بأسلوب الكعكة الى جانب اعتماد الغرة المشدودة الى الخلف. وقد اشتُهرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بهذه التسريحة قبل أن تحذو نجمات أخرياتت خذوها لتصبح الكعكة العاليةجداً إحدى اكثر الصيحات انتشارًا في عالم تسريحات الشعر.

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تسريحة شعر كاري جانبية

تسريحة شعر كاري جانبية

تعتمد هذه التسريحة على تقسيم الشعر إلى قسمين غير متساويين بحيث يكون جانباً من الشعر أكثر كثافة من الآخر. تزيد هذه التسريحة من كثافة الشعر خاصة من الأمام، كما أنها تجعل الوجه يبدو مستديرًا والملامح أكثر شباباً. وهي من التسريحات البسيطة والسهلة، التي يمكنك تطبيقها دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالون تزيين الشعر.

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