كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:44 مساءً - ألوان الأظافر لا تندرج ضمن قواعد الجمال فقط، بل هي أساس من أسس الموضة والأزياء، والدليل عند اختيار لون المناكير المناسب، علينا الإنتباه إلى لون وستايل الملابس التي نرتديها؛ بهدف خلق عملية تنسيق الألوان. من غير اللائق مثلًا وضع طلاء أظافر باللون الليلكي عند ارتداء فستان أحمر. انطلاقًا من مبدأ: لون المناكير يمكن أن يشوّه أو يصنع إطلالتك، فكّرنا في أن تكوني نموذجًا لكل يوم، ونقدم لكِ أجمل ألوان الأظافر، التي تلائم لون الفستان الخاص بك. بعد متابعتنا لعروض أسابيع الموضة في نيويورك، لندن، باريس، وميلانو، عدنا لكِ بألوان ستكون ترند في صيف 2020:

أجمل ألوان الأظافر لصيف 2020 : مناكير كروم بطبعة الفهد

ألوان أظافر صيف 2020



مناكير كروم طبعات الفهد ترند في موسم ربيع وصيف 2020، وهذا التصميم يناسب أي نوع أظافر. يمكنك تطبيق هذا التصميم باستخدام الأظافر الملصقة أو عبر رسم أظافرك بنفسك. هذا الديزاين جميل جدًا وكشخة الموسم. يمكنك إضافة الغليتر لأظافر لافتة. خبراء التجميل ينصحون المرأة الجريئة بهذا الديزاين. النساء المحافظات جداً قد لا يتقبّلن هكذا تصميم، لكنه بالفعل غريب، جديد، ومميّز.

تابعي المزيد: مناكير أبيض مطفي

أجمل ألوان الأظافر لصيف 2020 : مناكير وردي مع حبات الكريستال

ألوان أظافر وردي مع كريستال



الوردي ترند لموسم ربيع وصيف 2020. بعد ألوان الأظافر الغامقة من البني إلى الأسود، نحتاج إلى حيوية لناحية العناية بالأظافر. نجمات مثل ريهانا وكايلي جينر، يفضلن المناكير الوردي على لحمي. هاتان النجمتان مصدر وحي وإلهام لمكياج ناعم وأظافر مرتبة. إذا كنتِ من السيدات اللاتي يعتبرن اللون الوردي باهتاً، وتفضلين التصاميم والموديلات الحيوية والمنعشة؛ اخترنا لكِ هنا تصميماً بلونين؛ الوردي على لحمي مع اللون الأبيض، مع رسومات مضاف لها حبات الكريستال. هذه التصاميم تناسب سهراتك الفاخرة، وتضيف إشراقاً على طلّتك، مقارنة مع موديلات أخرى.

Advertisements

أجمل ألوان الأظافر لصيف 2020 : طلاء أظافر باستيل

ألوان أظافر فاتحة



تنوّع تدرجات ورسمات وموديلات ألوان الأظافر الباستيل ستكون صيحات موسم الصيف، حيث ميزتها ستكون بألوانها الجميلة والمفضلة لدينا بالنغمات الأومبريه المشرقة، والألوان الهادئة والمنعشة، كالأصفر والأزرق السمائي والوردي والبرتقالي بمناكير عصري مواكب لأحدث صيحات الأظافر لموسم الصيف.

أجمل ألوان الأظافر لصيف 2020: الفيروز الكريمي

الفيروزي ترند في الصيف



أضيفي إشراقة الصيف مع لون الفيروز الكريمي. الأزرق قد يكون مبالغاً به وجريئاً لبعض السيدات، لكن مع بعض اللمعان، وامتزاج اللون ستخف وطأة الكشخة. الفيروز الكريمي سيضرب حتماً هذا الصيف خاصة على الشاطىء، وخلال السهرات والمناسبات. إشارة إلى أنّ عدّة نجمات إعتمدن سابقاً هذا اللون على السجادة الحمراء.