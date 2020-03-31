عطور قديمه ماركة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 04:44 مساءً - تمتلك العطور القديمة الماركة، التي تعد أول إصدارات الدور العالمية العريقة للعطور، مكانة كبيرة لدى كثيرات من النساء، فتلك العطور تذكرهن بلا شك بذكريات وأحداث مررن بها في الماضي، وترتبط بها بعلاقة وثيقة لا يمكن أن تنتهي. ولا يزال عدد كبير من العطور العالمية القديمة الشهيرة يلاقي رواجاً حتى الآن، ولا تزال الدور العريقة تصدرها بنسخ متجددة.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة عطور قديمة ماركة لا تزال تلاقي رواجاً حتى اليوم.



Opium by YSL

Opium by YSL

تم إطلاق النسخة الأصلية من هذا العطر في عام 1977، لكن كان يتم تعديل رائحته مع كل إصدار جديد منه، إلا أن الكلاسيكية لا تزال تطغى عليه حتى الآن. النغمة الأساسية لهذا العطر هي الفانيليا، والتي تتكامل بهدوء مع رائحة الأفيون الحارة. وسرعان ما أصبح هذا العطور أحد أكثر العطور مبيعاً في العالم.

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Red Door by Elizabeth Arden

Red Door by Elizabeth Arden

إنه عطر كلاسيكي وأنيق ومبدع، تم تصميمه في عام 1989، ليكون رمزاً للسحر والرفاهية المستوحاة من مركز Red Door Spa الشهير. يحتوي قلب هذا العطر وردة اليلانغ يلانغ والأوركيد والياسمين وزنبق الوادي وزهر البرتقال والبنفسج البري والفريزيا، أما قاعدته فتتكون من العسل وخشب الصندل ونجيل الهند.



J’Adore by Dior

J’Adore by Dior

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تم تصميم هذا العطر الساحر في عام 1999 من قبل Calice Becker، ومنذ إطلاقه أصبح الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، ومنذ ذلك الحين تم تطويره بعدد من النغمات المختلفة. إنه عطر أيقوني يقدم مفهوماً جديداً للأنوثة، كما أن رائحته العصرية تتوافق مع خط دار ديور الأساسي.

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Shalimar by Guerlain

Shalimar by Guerlain

يٌعتبر هذا العطر الشرقي المميز بمثابة حلم ساحر، وهو يشكل خياراً رائجاً للنساء منذ عام 1924، ولا تزال رائحته خالدة حتى الآن. شاليمار هو اسم المكان الذي تم فيه الاحتفال بقصة الحب التي جمعت الأمير الهندي الشاه جيهان والأميرة الفارسية ممتاز، والتي ألهمت جاك غيرلان لتصميم عطر Shalimar، الذي تجسد زجاجته الأصلية منحنيات النافورات التي زينت القصور الهندية في ذلك الوقت.



Chanel No.5 by Chanel

Chanel No.5 by Chanel

يُعرف عطر Chanel No.5 عالمياً بأنه العطر الأكثر شهرة على الإطلاق، فقد صدر عن دار شانيل في عام 1921 ليكون مثالاً للأنوثة والجمال. يشتمل هذا العطر على رائحة نادرة تُعدى Rose Centifolia، التي تُزرع فقط في غراس في فرنسا. وقد قالت النجمة الراحلة مارلين مونرو في أحد الأيام، إنها لا تحتاج عند النوم إلا بضع قطرات من عطر Chanel No.5.

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