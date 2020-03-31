إصابة مغني أمريكي بفيروس كورونا.. وعائلته: في حالة حرجة

"بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، نُقل جون إلى المستشفى"، هكذا علقت عائلة المغني الأمريكي جون براين، الحائز على جائزة "غرامي" على الحالة الصحية الذي وصل إليها والمضاعفات التي لاحقته عقب إصابته بفيروس كورونا، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابعت العائلة في بيانها،" يصعب علينا مشاركة هذا الخبر، لكن كثيرًا منكم احبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا إخباركم بالأمر، ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم الآن، هو في حالة حرجة".

وحصل براين في يناير الماضي، على جائزة "غرامي" عن مجمل أعماله الفنية، كما خضع لعمليات جراحية في وقت سابق لمعالجته من سرطان الرقبة والرئتين.