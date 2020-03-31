فيديو.. إيمي سمير غانم تستعرض هدايا عيد ميلادها وتعلق: بحبكم كلكم

مقطع فيديو مصور، لا تتعدى مدته الثواني، شاركته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعرضت خلاله الهدايا التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها الـ33.
وتضمنت الهدايا التي تلقتها حقائب وأشياء على شكل الكلاب، نظرًا لكونها واحدة من محبيهم، إلى جانب حرصها الشديد على الاهتمام بها وتربيتها داخل منزلها، إلى جانب العديد من الكاب كيك المدون عليها اسمها وصورها.
وأرفقت ايمي تعليقًا على مقطع الفيديو قائلة:"بحبكم كلكم، شكرًا".
وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.
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