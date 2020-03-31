في أقل من شهر.. الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تتراجع عن التوبة

لم يمر شهر على توبتها وتعهدها بعدم إظهار وجهها من جديد، إلا وتراجعت الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان عن تلك التوبة، التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وشاركت "غدير" بمقطع فيديو جديد، وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، ما أثار استهجان البعض، والجدل حولها، خاصة أنها في مقتبل الشهر الجاري، كانت بثت رسالة مؤثرة بصوتها متعهدة التوبة، وعدم إظهار وجهها من جديد.

غدير سلطان تعلن توبتها

وأثارت الفاشونيستا الكويتية الجدل مؤخرًا، بنشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن التوبة، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات".

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ولم يظهر وجه "غدير" في الفيديو، حيث تحدثت بصوتها فقط، وقالت إنها كانت دومًا في حيرة بين أن تعتزل كل وسائل التواصل الاجتماعي والشهرة، وبين الإلحاح المستمر على أن تبث جديدها.

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "يا رب يثبتني، يا رب يهديني ويهديكم، لازم نصحى شوية، وصلاتنا لا نقطعها، وقرآننا لا نهجره، ولا ننسى رب العالمين، الله عم ياخد أرواح دون أثر، هذا وقت الصحوة".

وبثت "سلطان" مقطعًا مصورًا لبيتها الأنيق، وقالت إن هذا البيت لم يجلب لها السعادة، "والله كا هادا ما يجب السعادة، السعادة مو بالفلوس مو بالبيت، السعادة عند القريب من رب العالمين بس".

وأضافت: "من هاللحظة، أنا بتوب، وما بطلع وجهي نهائيًا بعد، لأن أنا من الداخل مش سعيدة، التعليقات إني حلوة وهكذا ما عندي سعادة، لذا قررت أن هذه اللحظة هي الصحوة، وما بطلع وجهي، هافيدكم بأشياء ونصائح ولكن شيء غلط يأثر على حياة أي حد فيكم لا مش هعمل كده".