فيفي عبده في فيديو ساخر: صرفت اللي حيلتي على جمالي في لبنان

يبدو أن حالة العزل المنزلي جعلت الفنانة فيفي عبده تشعر بالملل، فلجأت إلى أحد التطبيقات التي تغير شكل الملامح كلية.

وبثت فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديهات "إنستجرام" فيديو ساخرًا، أظهر ملامحها بشكل أكبر من المعتاد، وغير منسقة تمامًا.

وقالت فيفي عبده في الفيديو، "رحت لبنان وسعت عيني ونفخت بؤي كالعادة لسه راجعة من التجميل بصوا بوز البطى اسكوز مي يا جماعة مهو مش كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، متقروش عليا وانا عاملة تجميل بحب التجميل جدا يالهوي".

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وكتبت في تعليقها على الفيديو، "جت الحزينة تفرح ملقتلهاش مطرح بعد ما صرفت القرشين اللي حيلتي ع جمالي تيجي المكرونا دي ولا اللازنيا تقعدنا في البيت، طيب الحل ايه دلوقتي عشان قاعدة في البيت وهطق من جنابي".

الفيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهور ومتابعي فيفي عبده عبر الإعجابات والتعليقات الساخرة من خفة ظلها، خلال فترة العزل المنزلي لمحاربة تفشي كورونا.