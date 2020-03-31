درة تشارك جمهورها بصور جديدة من العزل المنزلي.. ومتابعوها: أحلى واحدة في المجرة

حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها أثناء فترة العزل المنزلي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال، من داخل منزلها، وعلقت درة: "تبدو الأمور صعبة الآن ولكن أنا سعيدة".

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وانهالت تعليقات متابعيها على الصور من ضمنها: "أحلى واحدة في المجرة"، و"انتي فنانة جميلة جدًا"، و"ربنا يعدي الفترة اللي احنا فيها على خير".

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.