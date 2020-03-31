أصبح تطبيق "تيك توك" وسيلة الترفيه خلال فترة العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سواء بين الفنانين أو غيرهم.
وعبر فيديو ساخر كان يحاول نجل وفاء عامر تصوير مشهدًا كوميديًا باستخدام سجائر، ولكن يبدو أن الأمر حدث فيه لبس، فهاجمته والدته وضربته.
وشاركت "عامر" فيديو الضرب عبر صفحتها الشحصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تظاهر نجلها بتدخين السجائر.
https://www.instagram.com/p/B-X-4WbAuMm/?igshid=10xc6t2i13a8t
وظهرت وفاء عامر في نهاية الفيديو وهي تنقض عليه وتضربه، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "افتكرت عمر بيشرب سجاير، وبوظلته الفيديو، أحسن.. عشان تبقى تولع في ورق كويس".
الفيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهور ومتابعي وفاء عامر عبر الإعجابات والتعليقات، واتسم أغلبها بالسخرية من المقطع المصور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وفاء عامر تلقن ابنها درسا بسبب "شرب السجاير": ضربته بجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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