7 أفكار بسيطة تكسر ملل الرجل خلال "قعدة البيت".. جربها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كثيرون من الرجال يشعرون بالملل لعدم اعتيادهم على الجلوس في المنزل لفترات طويلة جدًا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

لذا نقدم لكم بعض الأفكار البسيطة التي يمكن أن تكسر ملل وروتين الرجال في المنزل وفق ما نقل موقع "comfortinventions" وقناة "TuahRaja" على "يوتيوب".

1- يمكنك استغلال عبوات المشروبات الغازية من خلال قص الجزء الخلفي، وإعداد قطعة خشب على شكل دائري وتثبيت الجزء الخلفي للعبوات بها من خلال مسمار وشنيور كهربائي، ومن خلال عصاه صغيرة يمكن استخدامها كآلة للموسيقى.

2- يمكنك استغلال الصناديق ذات الورق المقوى الشديد، يتم تغليفه باستخدام ورق الهدايا ونقوم بتثبيته بالغراء، ونضع الكتب في هذا الصندوق، وتعتبر من الأفكار البسيطة وغير المكلفة لحفظ الكتب بها.

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3- يمكن تلوين أذرع المروحة باستخدام مجموعة من الألوان المائية، وذلك بفك أذرع المروحة الكهربائية وتلوينها بالألوان المفضلة، ثم نعيد تركيبها مرة أخرى ونتركها حتى تجف الألوان، وبذلك نحصل على مروحة تدور بألوان مختلفة.

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4- يمكن إحضار بعض الأحجار الصغيرة والرسم عليها بأشكال أسماك ثم نلصقها على الحائط باستخدام الغراء شديد الالتصاق، ما يعطي شكلا جديدا وجذابا للحائط.

5- باستخدام زجاجة بلاستيكية قطّع الجزء الأمامي منها، ثم أحدث ثقوبا في الجزء الخلفي منها، ويمكن تغليفها بورق الهدايا واستخدامها، لوضع المقص والأقلام.

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6- باستخدام ورق مقوى يتم رسم الأحرف وقصها بالمقص، ووضع طبقة من الورق المقوى على نفس شكل الحرف، ومن خلال الأسبراي يتم رش هذه الحروف وتزيينها بالورود ووضعها على الطاولة في المنزل.

7- قص جزء صغير من غطاء زجاجة بلاستيكية، وعلقها في الحمام وضع فرشاة الأسنان بها.

إحنا أقوى من كورونا