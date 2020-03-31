"يلهث لاستنشاق الهواء".. شاهد كيف تبدو رئة مصاب كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

ترتفع زيادة عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوميًا، والفيروس يشبه أعراض نزلات البرد فينتقل سريعا من شخص لآخر، ولا يستطيع الجهاز المناعي للجسم توقفه في بعض الحالات.

نشرت مستشفى جورج واشنطن فيديو للتصوير المقطعي 360 درجة، لتبين تأثير فيروس كورونا على رئتي رجل عمره 59 عاما.

ويرصد الفيديو كيف يصيب الفيروس رئة الإنسان، ويجعله لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي.

ويحدث الالتهاب بينما يحاول الجسم السيطرة على العدوى، ما يدفع المريض إلى اللهاث من أجل استنشاق الهواء.

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وتستخدم جامعة جورج واشنطن تكنولوجيا التصوير المقطعي المحوسب، لإجراء فحوصات السرطان للعمليات الجراحية.

وللمرة الأولى، تستخدمه للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الذي لا مثيل له.

إحنا أقوي من كورونا