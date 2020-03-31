"بلاش أكل من بره".. 5 طرق مختلفة لعمل البطاطا: منها البشاميل والشيكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

ونستعرض اليوم 5 طرق لعمل "البطاطا" غير التي اعتدنا تحضيرها بالطريقة التقليدية عبر "الشوي".

بطاطا بالبشاميل:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- 3 أكواب لبن.

-2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- نصف كوب قشدة بلدي.

- كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- الطريقة:

- اخلطي الدقيق والزبدة على النار، ثم ضيفي اللبن والقشدة والسكر واستمري في التقليب.

- ادهني البايركس بالزبدة، وضعي به طبقة من البشاميل، ثم طبقة من البطاطا المسلوقة، وضيفي جوز هند وزبيبًا.

- ضيفي طبقة من البشاميل، ثم أدخلي البايركس الفرن، حتى تمام النضج وقدميه.

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بطاطا بالكريمة:

- المقادير:

- دقيق.

- بيض.

- بطاطا.

- كريمة.

- ملح.

- زبدة.

- بقسماط.

- مرقة.

- فلفل.

- الطريقة:

- شوحي الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة على النار.

- اسلقي البطاطا أولاً ثم تُهرس قليلاً وتضاف إلى الطاسة مع التقليب المستمر.

- ضيفي البقسماط في البايركس المدهون بالزيت.

- اخلطي الكريمة مع البيض، ويضاف إلى البايركس فوق خليط البطاطا.

- ضيفي الجبنة المبشورة وأدخليه الفرن حتى يكتمل النضج.

بطاطا بالقشدة واللبن:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوق.

- كوب دقيق.

- كوب سكر.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب قشدة.

- باكو بيكنج بودر.

- رشة ملح.

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- 3 بيضات.

- فانيليا.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

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- الطريقة:

- يُخلط الدقيق والسكر واللبن والقشدة والبيكنج بودر ورشة ملح.

- ثم يُخفق البيض والفانيليا ويضاف لخليط الدقيق.

- تُضاف البطاطا المسلوقة المهروسة ونقلب جيداً.

- يُدهن البايركس بالزيت أو أي "صينيّة" ثم يُصب جزء من الخليط فيها.

- يضاف الفول السوداني والزبيب ويصب الجزء الآخر من البطاطا.

- يضاف جوز الهند على الوجه ويضغط عليه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

بطاطا بالشيكولاتة:

- المقادير:

- كيلو بطاطا مسلوقة.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب زبدة.

- نصف كوب سكر.

- زبيب.

- جوز هند.

- فول سوداني.

- 2 كوب شيكولاتة مبشورة.

- ربع كوب زيت.

- الطريقة:

- تُسيح الزبدة على النار ثم يضاف إليها اللبن والسكر ويذوب.

- يضاف الزبيب وجوز الهند والبطاطا وتهرس جيدا ثم توضع في أطباق التقديم.

- يسخن الزيت على النار ثم تضاف إليه الشيكولاتة وتذوب وترفع من على النار وتقلب جيداً.

- تضاف الشيكولاتة على وجه البطاطا وتقدم مزينة بالفول السوداني.

بطاطا بالمهلبية:

- المقادير:

- بطاطا مسلوقة ومهروسة.

- نشا.

- لبن.

- سكر.

- حبوب الشيكولاتة الملونة.

- الطريقة:

- ضعي بعض اللبن في وعاء على النار مع السكر والنشا، اخلطيهم جيدًا، حتى يتماسك الخليط؛ لتحصلي على المهلبية.

- افردي البطاطا في وعاء بايركس أو أي " صينيّة" عندك.

- ضعي المهلبية فوقها.

- أدخليها الثلاجة لتتجمد.

- زينيها بحبوب الشيكولاتة الملونة وتقدم باردة.

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