منها ماء الثوم الساخن.. احذر الوصفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية من الوصفات المنزلية لمحاربة فيروس كورونا والمنتشرة على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها أن الجلوتين يضر جهاز المناعة، في حين أن يمكن تقويته بواسطة زيت جوز الهند، وأكد المركز الألماني أنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم مثل هذه الادعاءات.

ومن أمثلة الوصفات المنزلية أن ماء الثوم الساخن يقتل الفيروسات في الجهاز الهضمي، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة الموصى بها، والتي لا تقل عن 60 درجة مئوية، قد تسبب بعض الحروق في الفم والمريء، وعلى الرغم من أن شاي المريمية أو الزعتر ليس له أضرار ويمتاز بتأثيره المهدئ في حالات التهاب الحلق، إلا أنه لا يجدي نفعا في التصدي لفيروس كورونا.

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ونصح المركز الألماني بتجنب المنتجات، التي يتم الترويج لها باعتبارها وسيلة وقاية من فيروس كورونا أو كوفيد-19، مثل المكملات الغذائية التي يتم الإعلان عنها على شبكة الإنترنت، ونظرا لأن هذا الفيروس جديد تماما، فلا توجد حتى الآن أية دراسات تثبت فعالية هذه المنتجات أو المكونات الفعالة بها، كما أنه يُحظر كتابة عبارة "تحمي من الفيروسات" على المكملات الغذائية، وبالتالي فإن مثل هذه الإشارات تدل على أن مثل هذه الشركات مشكوك فيها.

إحنا أقوى من كورونا