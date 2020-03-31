قبل دخول المنزل.. نصائح يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا

مخاوف عدة أصابت الكثيرين حول العالم، فور تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الالآف، وأصبح البعض يقضون حياتهم داخل المنازل اتباعا للعزل المنزلي الذي فرضته الحكومات على الشعوب، خوفا على صحتهم وحرصا على سلامتهم.

لكن يضطر البعض الخروج بشكل يومي لأداء بعض المهام، ثم يعودون لمنازلهم، والتي يمكن أن يعودوا حاملين للفيروس نتيجة المخالطة مع أشخاص مصابين به.

وإليك مجموعة من النصائح الواجب اتباعها قبل الدخول للمنزل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أهمها.

- خلع الحذاء وعدم ملامسة أي شيء داخل المنزل.

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- تعقيم المفاتيح والهاتف المحمول.

- غسل اليدين جيدا والوجه بالماء والصابون.

- في حالة شراء مستلزمات للمنزل من الخارج يجب تعقيمها بشكل مستمر قبل استخدامها، بالماء الدافئ والخل، قبل البدء في وضع الأطعمة بها لتطهيرها من البكتريا.

- خلع الملابس ووضعها جانبا، وغسلها منفصلة بدرجة حرارة 60 - 70 درجة مئوية.