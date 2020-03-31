فيديو.. شريف رمزي وزوجته في تحدي رياضي جديد

تحرص الفنانة ريهام أيمن طوال فترة الحظر على مشاركة الجمهور بمقاطع فيديو مصورة وتحديات عبر منصة "تيك توك"، تظهر خلالها وزوجها الفنان شريف رمزي خلال فترة الانعزال لمنع انتشار كورونا.
"تحدي البلانك"، هو تحدي رياضي جديد أدته مع زوجها شريف رمزي في أحد الحدائق وذلك عبر تطبيق "تيك توك"، لتعيد نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
التحدي عبارة عن القيام بعدة حركات رياضية بالتزامن مع تأدية تمرين "بلانك"، وكتبت ريهام في تعليقها على الفيديو، "التمرين أصعب مما يبدو، ومعرفش ليه الصوت بايظ.. بتبظ خالص".
https://www.instagram.com/p/B-XI6z_DN_C/?igshid=10oko1lkdnw9z
الفيديو تفاعل معه عدد كبير من جمهور الثنائي عبر التعليقات والإعجاب.
وكانت ريهام أيمن شاركت من قبل تحدي الثقة ببنها وبين زوجها، وسبقه فيديو اخر عبر "تيك توك" حينما انهالت عليه بالقبلات.
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