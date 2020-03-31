إغلاق الأضواء والطارد الطبيعي.. 5 حيل للتخلص من الذباب

مع تقلبات درجات الحرارة، وتباين الطقس واقتراب فصل الصيف، هاجم الذباب العديد من المنازل، الأمر الذي تنزعج منه السيدات، بسبب مخاطره على الصحة إذا وُجد بالطعام، فضلا عن انزعاجهن من أصواته.

فبات تجديه كالغزاة في منزلك، حول الطعام، وبجانب مصادر الضوء، وغيرها، فهو حشرة مُزعجة لكِ ولأسرتك.

وتلجأ العديد من ربات المنازل، لاستخدام "الرش" لطرده من المنزل، إلا إنه يحتوي على مواد كيماوية سامة، قد تؤثر على صحة أولادك.

لذا نقدم لكٍ 5 حيل للتخلص من الذباب حسبما أوردها موقع "hespruce":

التخلص من العوامل الجاذبة للذباب

الأطباق غير النظيفة الموجودة في الحوض، وعلب القمامة غير المصفاة وأوعية طعام الحيوانات الأليفة الفارغة إذا وُجدت، كلاهما عوامل تساعد على جلب الذُباب، تخلصي منها على الفور.

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نفايات الحيوانات الأليفة

إذا كنتِ ممن يفضلون تربية الحيوانات الأليفة، فاحرصي على التخلص من نفاياها، حتى لا يتجمع حولها الذباب بكثرة.

فضلا عن غسل حيوانك الأليف بشكل دوري.

أتبعي مصادر دخولهم الشقة

من الطبيعي أن يدخل بعض الذباب مع فتح وإغلاق الأبواب، فإذا كان لديك الكثير من الذباب في منزلك، فأنتِ بحاجة إلى معرفة كيفية وصولها، حتى تتمكني من منعها دخول منزلك.

إغلاق الأضواء

بالطبع الذباب ينجذب نحو الضوء، قومي بفتح النوافذ، وإغلاق أضواء المنزل تمامًا، حتى يذهب بعيدًا، ثم أغلقي النوافذ من جديد.

اصنعي طارد طبيعي للذباب

مزيج من زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان، قادرين على طرد الذباب من منزلك، لخلطيهما سويًا، وضعيهما في زجاجة، لكي تستخدمه بدلًا من المواد الكيماوية، للحفاظ على صحة أولادك.

قومي برش الخليط في مطبخك وحول المداخل الخاصة بك لإبعاد الذباب.