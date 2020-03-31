أعلن المجلس القومي للمرأة عن بدء مبادرة جديدة بعنوان "القراءة في زمن الكورونا"، وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وإجراءات الحجر والعزل الصحي وحظر الحركة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة أن إطلاق هذه المبادرة جاء لتشجيع المرأة المصرية على القراءة وفتح آفاق للنقاش والحوار على صفحة المجلس كي نتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، مشيرة إلى أن القراءة تعد غذاء للروح وتساعد في فتح آفاق جديده واكتشاف عوالم مختلفة.
وتهدف المبادرة التشجيع على البقاء في المنزل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي فرصة مناسبة لممارسة الهوايات المفضلة ومنها هواية القراءة، ومن خلال المبادرة التي يطلقها المجلس سوف يجري ترشيح كتابا لقراءته وأعداد عرض سريع عنه، وذلك من خلال صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر "القراءة في زمن الكورونا".. "قومى المرأة" يعلن عن بدء مبادرة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.