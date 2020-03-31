"القراءة في زمن الكورونا".. "قومى المرأة" يعلن عن بدء مبادرة جديدة

أعلن المجلس القومي للمرأة عن بدء مبادرة جديدة بعنوان "القراءة في زمن الكورونا"، وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وإجراءات الحجر والعزل الصحي وحظر الحركة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة القومي للمرأة أن إطلاق هذه المبادرة جاء لتشجيع المرأة المصرية على القراءة وفتح آفاق للنقاش والحوار على صفحة المجلس كي نتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، مشيرة إلى أن القراءة تعد غذاء للروح وتساعد في فتح آفاق جديده واكتشاف عوالم مختلفة.

وتهدف المبادرة التشجيع على البقاء في المنزل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي فرصة مناسبة لممارسة الهوايات المفضلة ومنها هواية القراءة، ومن خلال المبادرة التي يطلقها المجلس سوف يجري ترشيح كتابا لقراءته وأعداد عرض سريع عنه، وذلك من خلال صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك.