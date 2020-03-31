بعد نصيحة بـ"ضرب الزوجات".. إيقاف بطل العالم في الملاكمة وتهديده بالقتل

تسببت مزحة ألقاها بيلي جو سوندرز بطل العالم في الملاكمة بوزن فوق المتوسط، في تعرضه للإيقاف قبل أن يتلقى تهديدات بقتله وأسرته، بحجة تحريضه ضد المرأة.

البداية كانت بظهور سوندرز في بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، موجهًا لكمتين إلى كيس تدريب على الملاكمة قائلا: "هكذا يجب أن يعاملوا، إذا كانت زوجاتهم وصديقاتهم يثرثرن ويجادلن كثيرا سيحاول الرجال التحلي بالصبر، لكن في اليوم السادس سينفجرون"، في إشارة إلى جلوس الرجال مع زوجاتهم بسبب الحجر الطبي إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كورونا 19).

واستمر سوندرز في دعابته، بتعليم متابعيه كيفية توجيه لكمة للخصم تجاه ذقنه مباشرة ليقضى عليه.

هجوم كبير تلقاه لاعب الملاكمة الشهير بعدما اتهم بالتحريض على العنف ضد النساء، ما ترتب عليه إيقافه من مسؤولي الملاكمة في بريطانيا، حتى يخضع لجلسة استماع، وفقًا لـ"بي بي سي" البريطانية.

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وفي محاولة لاحتواء الأزمة، خرج سوندرز ليعتذر عن الفيديو في تصريحات إذاعية يوم أمس، مؤكدا أنها كانت مزحة فهم متأخرا أنها تحرض على العنف، متعهدا بالتبرع بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني إلى مؤسسات خيرية تتعامل مع قضايا العنف الأسري.

وفي تصريحاته لإذاعة "توك سبورت"، أكد سوندرز أنه تلقى تهديدات كثيرة عبر هاتفه بقتله وقتل أفراد أسرته وأطفاله طوال الأيام الماضية، مبديا إندهاشه من رسائل الكراهية التي يتلقاها.

وقال: "أتفهم أن ما قلته كان خاطئ، ولكن هذا ليس مبررا على الإطلاق بأن يهددوا بقتل أطفالي.