الامارات | تغيّر لون اللسان من الأحمر إلى الأبيض.. هل يشير إلى مشكلات صحية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيّر لون اللسان من الأحمر إلى الأبيض.. هل يشير إلى مشكلات صحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن تحول لون اللسان من الأحمر إلى الأبيض له أسباب عدة، مثل نزلة البرد والإنفلونزا ونقص الحديد أو الفطريات.

وقد يرجع اللون الأبيض للسان أيضاً إلى مشاكل بالجهاز الهضمي، مثل التهاب الأغشية المخاطية للمعدة أو التهاب البنكرياس. وربما يشير اللون الأبيض للسان إلى الإصابة بالتيفوس، أو الإصابة بما يعرف «باللويكوبلايكا» أو «اللطاخ الأبيض»، وهي عبارة عن بقع بيضاء تظهر في الغشاء المخاطي للفم، وهي تنذر بالسرطان.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اللون الأبيض للسان وعلاجه في الوقت المناسب.