"زهقت من قعدة البيت؟".. قم بجولة افتراضية في قصر باكنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لا يعني كونك عالقا في المنزل جراء الحجر المنزلي والإغلاق التام بسبب فيروس كورونا المستجد أنه لم يعد بإمكانك استكشاف الأماكن. في الواقع لماذا لا تختلس النظر داخل قصر باكنجهام ببريطانيا دون أن تترك أريكتك التي طالما كنت تشتاق للجلوس عليها ولكن اليوم سئمت منها! حسنا، يمكنك فعل هذا من خلال جولة افتراضية.

يقدم مقر إقامة الملكة إمكانية الاطلاع على غرفه الأيقونية والفخمة في جولة إلكترونية بزاوية 360 درجة بما في ذلك غرفة العرش والدرج الكبير وغرفة الرسم البيضاء، حسبما ذكر موقع صحيفة "ميرور البريطانية".

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وعلى سبيل المثال، يمكن استكشاف غرفة العرش حيث بالإمكان الضغط على زر التقريب على كرسييّ العرش وابحث عن الرموز " EIIR " التي ترمز إلى الملكة إليزابيث الثانية و" P" وترمز إلى الأمير فيليب منقوشان على ظهري المقعدين.

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بالإضافة إلى ذلك يمكن النزول افتراضيا على الدرج الكبير والنظر بدقة إلى الدرابزين البرونزي المليء بالتفاصيل الذي يعود إلى عشرينيات القرن التاسع عشر أو تفحص الديكور الفخم والمثير للإعجاب في غرفة الرسم البيضاء.

وتتيح هذه الجولة الافتراضية أنه يمكن للمرء أخذ وقته في الغرفة بدون الاضطرار لشق طريقه وسط حشد من الزوار جميعهم يحاول اجتياز الحشود للوصول إلى الأمام من أجل رؤية أفضل.

وفي الواقع، هذه الجولة الافتراضية لا تخلو من نقاط معلومات حيث يمكن الضغط عليها لتقدم لك حقائق مثيرة عن أهم ما في الغرفة وهو ما من المرجح أن يقوله لك المرشد. جولة سعيدة!

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