6 طرق لمحاربة الاكتئاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا

"الاتصال الاجتماعي هو حاجة إنسانية أساسية، فإننا نعاني عقليًا وجسديًا من دونه"، جملة قالها الدكتور جود بروير الحاصل على الدكتوراه في الطب النفسي، وعالم الأعصاب، وأستاذ مشارك في العلوم السلوكية والاجتماعية في كلية الصحة العامة بجامعة براون، ولأن العالم كله حاليا يعيش في عزلة اجتماعية فهو أكثر عرضة للإصابة بالحزن والاكتئاب نتيجة ابتعاده عمن يحبهم.

لذا قدم دكتور بروير عدد من النصائح بحسب موقع "هيلث"، تفيد في محاربة اكتئاب العزل الناتج عن محاربة فيروس كورونا المستجد، والمسبب لمرض كوفيد 19.

تواصل مع الآخرين وجها لوجه

نحن نعيش في عالم ينتشر فيه الاتصال الرقمي كأنه تواصل شخصي. ولكن من دون أي اتصال وجهاً لوجه على الإطلاق، تحدث المشكلة بحسب بروير.

التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل المرور السريع عبر أنشطة الآخرين، والتعليق السطحي على المشاركات تزيد مقارنة وضعك بالآخرين، وهي ليست مفيدة بل وربما ضارة.

لذا يمكنك اتسبدال ذلك بالفيديو كول، أو الفيديو كونفرينس، وعقد اجتماعات حية أونلاين، واحرص على التواصل مع الأصدقاء برؤيتهم "لايف".

افعل أشياء مفيدة

التحقق المستمر من آخر تحديثات COVID-19 ربما لا يكون مفيدًا لصحتك العقلية. بدلاً من ذلك، شارك في أشياء مفيدة.

يمكن أن تكون هذه الأشياء بداية من الأعمال المنزلية إلى القراءة إلى البدء أخيرًا في هذا المشروع الذي لم تتمكن من القيام به فيما سبق.

اخرج مع حيوانك الأليف

إذا كان لديك حيوان أليف، فتذكر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتماد عليه كرفيق.

تزيد لمسته الصغيرة من الدوبامين والسيروتونين، وكلاهما يساعد على استقرار المزاج وتخفيف التوتر، كما يقول بروير، ففي أوقات الابتعاد الاجتماعي، قد يكون تدليل قطتك أو كلبك مريحًا بشكل كبير، كما يمكن أخذهم في نزهة حول المنزل.

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روح الدعابة

استمر في إرسال الكوميكس لأصدقائك. لا تتوقف عن مشاهدة الأفلام الكوميدية، ويجب أن تتفهم أنه لا بأس من الضحك على وضع كورونا، فهو أمر غير مسبوق.

في أسوأ المواقف، فإن الأشخاص الذين يمرون بها ويشعرون بالراحة من وجهة نظر الصحة العقلية هم أولئك الذين يحافظون على روح الدعابة، حيث إن قدرة الإنسانية على إيجاد الفكاهة في أي شيء هي إحدى سماتها الأكثر قيمة.

تواصل مع من هم أسوأ حالا

ربما تخشى الشعور بالوحدة. ولكن ربما يمكنك التفكير في عدد قليل من الناس الذين قد يكونون أسوأ في وضعهم، لذا ابذل جهدًا للتواصل معهم بالطريقة التي ترغب في التواصل بها مع الآخرين.

إذا كنت تعرف أشخاصًا يعانون من مشاكل اقتصادية على سبيل المثال، تواصل معهم وأخبرهم أنهم ليسوا وحدهم، أرسل إليهم رسالة نصية أو رسالة هاتفية في البداية حتى يعرفوا أنهم متصلون بالآخرين.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

يمكن أن تمارس الرياضة في الشارع وفي الهواء الطلق خارج ساحات الصالات الرياضية، وبمفردك وفي غير أوقات الحظر.

يمكنك ممارسة المشي أو ركوب الدراجات، فهذا أفضل أيضًا من المكوث في الداخل.

التواجد في الخارج أمر آمن يمكنك القيام به طالما أنك تمنح نفسك مسافة جسدية، حيث أن التمارين مفيدة للصحة العقلية، وستسجل المزيد من فيتامين د المعزز للمزاج من الشمس.