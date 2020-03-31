غير مميت لـ كورونا لكن يساعد على الوقاية.. فوائد تناول العسل الأبيض

نفت سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن عسل النحل مميت لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقالت إن "تناول عسل النحل لا يقضي على فيروس كورونا، ولكن يساعد في الوقاية منه".

وأوصت الباحثة في علم الأدوية والسموم، خلال حديثها لـ"هن"، بتناول ملعقة من العسل "على الريق" يوميا، كما يمكن تحلية العصائر به، أومزجه مع الماء الدافئ أو الليمون، للمساعدة على تعزيز المناعة، مؤكدة فوائدة لجسم الإنسان.

وفيما يلي أبرز فوائد صحية للعسل الأبيض عند تناوله يوميا، حسبما ذكر موقع "بولد سكاي" المتخصص في الشؤون الصحية.

تعزيز المناعة

يتميز العسل باحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات، وله خصائص ضد الالتهابات والجراثيم.

نضارة البشرة

العسل الأبيض ينقي البشرة من السموم، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تسهم أيضا في تحسين نشاط الدورة الدموية.

تقوية عضلة القلب

أظهرت الدراسات والأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض تمنع انسداد الشرايين بالقلب، وهو ما يقويه بشكل فعال ويمنع إصابته بالجلطات.

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خفض الوزن

تحتوي ملعقة صغيرة من العسل الأبيض على 64 سعرة حرارية، وتخلو تماما من أي دهون، بل تساعد على حرقها، وبالتالي إنقاص الوزن بسهولة.

الوقاية من السرطان

العسل الأبيض له فاعلية في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، حيث يتكون من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة اللازمة في محاربة تلك الأمراض.

خفض الكوليسترول

يحتوي العسل الأبيض على مركبات مضادة للأكسدة ومجموعة من الفيتامينات التي تعمل على خفض معدل الكوليسترول بالدم.

تقوية الذاكرة

يحارب الإجهاد الذهني والصداع، كما يعمل على تحسين الذاكرة.

يساعد على النوم بعمق

يرفع السكر الموجود في العسل الأبيض من مستوى الأنسولين "السيروتنين" في الدم، ويتحول "السيروتونين" إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز النوم.

تحسين أداء الجهاز الهضمي

يعد العسل الأبيض مطهرا قويا ومعالجا لقرحة والتهاب المعدة والأمعاء البكتيرية، وذلك عند تناوله على معدة فارغة.