فرح في "عز الضهر" بسبب كورونا بالدقهلية: بث مباشر دون معازيم

"من الكوافير لعش الزوجية".. هكذا أقام عروسين في قرية "البصراط" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، حفل زفافهما بدون معازيم، وبثوه على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد العصر دون دعوات أو حجز قاعة، واكتفوا فقط بعازف الأورج أمام بيتهم الجديد.

واحتفل هاني نبيل بدر حجاج بحفل زفافه، بتوصيل عروسه إلى الكوافير، ثم توجه بها إلى أمام منزله الجديد، حيث انتظره عازف الأورج، وبعض الأقارب من الطرفين، وغنوا ورقصوا معا لفترة بسيطة وسط بث تلك الفرحة على "فيسبوك".

وقال أنيس صبح، أحد شباب القرية، إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، تحسبا لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد، ومنع التجمعات كان القرار أن يبدأ الفرح بعد الظهر بتوصيل العروسة إلى الكوافير، ويبدأ بعدها زفة سيارات إلي البيت الجديد استمرت لمدة ربع ساعة.

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وأضاف صبح لـ"الوطن" أن العروسين فرحوا وفرحنا معهم وكان عدد قليل من الأهل والجيران، ووقفوا على مسافات متباعدة وفي الشارع، وبعدها توجه العروسين إلى استديو التصوير لالتقاط الصور التذكارية للفرح، وعادوا إلى عشهم الجديد وكل هذا انتهى قبل المغرب.

وأكد أننا نعلم مدى خطر فيروس كورنا، وفي نفس الوقت كان العروسين قد حددوا موعد الزفاف فتم دون أي مخالفة للتعليمات الوقائية التي تطالب بها وزارة الصحة المواطنين.

وأشار إلى أن عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين تابعوا جميع فقرات الزفاف من خلال البث المباشر علي الإنترنت، وأرسلوا تهنئتهم للعروسين من خلال التعليقات، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورنا.